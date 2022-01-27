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В Приморье задержали иностранцев, пытавшихся незаконно вывезти из РФ трепанга и алкоголь

Общая стоимость контрабанды составила порядка 20 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. ФСБ задержала в Приморском крае трех иностранцев и гражданина России, пытавшихся незаконно вывезти из РФ трепанга, элитный алкоголь и медикаменты. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на берегу бухты Стеклянная Уссурийского залива задержаны три иностранца и гражданин России, планировавшие незаконный вывоз с территории Российской Федерации более 350 кг незаконно добытого дальневосточного трепанга в сушенном виде, свыше 140 л элитного алкоголя и 26 коробок с медикаментами российского производства общей стоимостью порядка 20 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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