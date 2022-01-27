{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Таможенники в Приморье пресекли незаконный ввоз сильнодействующих препаратов из Казахстана

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дальневосточная оперативная таможня пресекла незаконный бизнес по пересылке сильнодействующих препаратов для похудения из Казахстана в Приморье, таблетки поступали в Россию по почте. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"Сотрудники таможни задержали поступившую в адрес жителя Находки посылку, в которой находилось почти 1,5 кг различных таблеток для похудения. Таможенная экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество - сибутрамин. На территории России свободный оборот препаратов с сибутрамином ограничен, такие товары запрещены к пересылке в почтовых отправлениях", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин организовал торговлю через интернет-магазин. Заказы оформлялись на жителей Приморья, которые за небольшое вознаграждение предоставляли ему свои паспортные данные.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").

Теги
РоссияПриморский край
Устроившего стрельбу в Днепре нацгвардейца задержали
В МВД Украины сообщили, что специальная комиссия изучит обстоятельства трагедии, после которой последуют "выводы, включая кадровые решения"
Устроившего стрельбу в Днепре нацгвардейца задержали
Читать полностью