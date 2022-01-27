Таможенники в Приморье пресекли незаконный ввоз сильнодействующих препаратов из Казахстана

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дальневосточная оперативная таможня пресекла незаконный бизнес по пересылке сильнодействующих препаратов для похудения из Казахстана в Приморье, таблетки поступали в Россию по почте. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"Сотрудники таможни задержали поступившую в адрес жителя Находки посылку, в которой находилось почти 1,5 кг различных таблеток для похудения. Таможенная экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество - сибутрамин. На территории России свободный оборот препаратов с сибутрамином ограничен, такие товары запрещены к пересылке в почтовых отправлениях", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин организовал торговлю через интернет-магазин. Заказы оформлялись на жителей Приморья, которые за небольшое вознаграждение предоставляли ему свои паспортные данные.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").