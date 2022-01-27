Неизвестный избил мужчину на Ваганьковском кладбище в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Неизвестный избил молодого человека на Ваганьковском кладбище в Москве, полиция начала проверку обстоятельств инцидента. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация из больницы № 36 им. Ф. И. Иноземцева о госпитализации в это медучреждение 21-летнего молодого человека, который был избит на территории Ваганьковского кладбища", - сказал собеседник агентства. По его словам, у пострадавшего диагностирован перелом нижней челюсти.

"По данному факту полиция начала доследственную проверку", - заключил собеседник агентства.