Мошенники в Приморье ради страховок совершили 32 ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Трое жителей Владивостока, используя семь автомобилей, совершили 32 дорожно-транспортных происшествия, получив незаконный доход в размере более 6 млн рублей. Они намеренно создавали аварийные ситуации и получали право на страховые выплаты. Возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Приморья.

"По результатам проверки, проведенной прокуратурой Приморского края, установлено, что тремя жителями краевой столицы в течение 2021 года совершены 32 дорожно-транспортных происшествия с использованием принадлежащих им семи транспортных средств. Фигуранты, состоящие в близком родстве, намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах, которые приводили к ДТП, где злоумышленники формально выступали пострадавшей стороной, что давало им право на получение страховых выплат", - говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки заместитель прокурора края направил в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой". В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.