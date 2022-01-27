Зеленский потребовал сделать "кадровые выводы" в связи с убийством людей в Днепре

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал сделать в ближайшее время кадровые выводы в связи с убийством служащим Национальной гвардии пяти человек в Днепре. Об этом сказано в комментарии президента в его Telegram-канале.

"Убийца уже задержан. Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, - все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - сообщил он.

В четверг рано утром на территории завода "Южмаш" в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук открыл огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. По данным МВД, погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек ранены. Позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что Рябчук задержан.