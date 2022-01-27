Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в отношении первого заммэра Орла

ТАСС, 27 января. Уголовное дело возбудили в отношении первого заместителя мэра Орла Олега Минкина по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Проведены обыски, Минкин задержан, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

В мае 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина из-за халатности при строительстве дороги в Орловском районе в 2018 году. В сентябре следствие предъявило обвинение Парахину по делу о злоупотреблении полномочиями.

"В результате совместной работы прокуратуры Орловской области и УФСБ России по Орловского области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя мэра Орла [Олега Минкина]. Сегодня при координирующей роли прокуратуры следственными подразделениями проведены обыски, Минкин задержан для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на контроле прокуратуры находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения 15 млн рублей, выделенных на ремонт площади маршала Жукова в Орле. Прокуратура совместно с УФСБ России по Орловской области провела проверку, в рамках которой дала правовую оценку действиям должностных лиц администрации Орла.