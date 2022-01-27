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Против командования Нацгвардии Украины из-за убийства в Днепре открыли дело о халатности

Должностные лица Главного управления Нацгвардии Украины небрежно относились к службе при организации охраны важных государственных объектов, отметил директор Госбюро расследований Алексей Сухачев

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) после убийства военнослужащим пяти человек в Днепре возбудило уголовное дело о служебной халатности против командования Национальной гвардии Украины. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе бюро.

"Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное дело о служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре", - говорится в сообщении.

Сотрудники бюро в настоящий момент проводят комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и тщательное расследование условий, из-за которых оно произошло. "Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем", - заявил директор ГБР Алексей Сухачев. Он подчеркнул, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины небрежно относились к службе при организации охраны важных государственных объектов.

В четверг рано утром на территории завода "Южмаш" в Днепре военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. По данным МВД, погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек ранены. Позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что Рябчук задержан.

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