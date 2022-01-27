Сообщения о минировании поступили в 42 школы Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Сообщения с угрозами минирования поступили в четверг в школы Ростова-на-Дону. Как сообщается на сайте мэрии, специалисты проверяют информацию.

"В школы города поступила информация о минировании. По информации управления образования города, в настоящее время образовательные учреждения проверяют на предмет безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города уточнили, что сообщения поступили в 42 школы, но проверка ведется по всем образовательным учреждениям.

На минувшей неделе анонимные сообщения о минировании поступили в 92 школы Ростова-на-Дону. Была проведена эвакуация персонала и учащихся. Школьники отправлены домой. Проверки в учреждениях показали, что угрозы оказались ложными.