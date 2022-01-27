Уголовное дело возбудили после смерти рабочего от отравления газом на НЛМК в Липецке

ТАСС, 27 января. Следователи возбудили уголовное дело после отравления газом на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке трех человек, один из которых умер. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области, трое рабочих отравились токсичными парами и газом, в результате чего мужчина в возрасте 50 лет умер, двое его коллег 20 и 47 лет госпитализированы в медучреждение. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, изымается интересующая следствие документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - сообщила пресс-служба ведомства.

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" - одна из крупнейших металлургических компаний России.