Тропический шторм "Ана" вызвал на юго-востоке Африки гибель 70 человек

ПРЕТОРИЯ, 27 января. /ТАСС/. До 70 увеличилось число погибших за последние шесть дней на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави в результате разрушений, наводнений и оползней, вызванных приходом тропического шторма "Ана". Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP).

По его словам, в островном государстве Мадагаскар, на которое первым обрушился 22 января шторм "Ана", погиб 41 человек, в Мозамбике - 18, в Малави - 11. Ранее сообщалось о 51 погибшем в этих трех странах.

Несколько сотен человек получили травмы, разрушены десятки тысяч домов. Так, на Мадагаскаре 110 тыс. человек были вынуждены из-за наводнений покинуть свои дома, людей размещают в школах. В Мозамбике от последствий тропического шторма, который пересек границу страны 24 января, пострадали 500 тыс. человек. Разрушено около 10 тыс. домов. В соседней с Мозамбиком Малави власти объявили режим стихийного бедствия. Значительная часть страны уже третьи сутки остается без электричества.

Тропический шторм "Ана" зародился в юго-западной части Индийского океана и двинулся к восточному побережью Африки, неся обильные осадки, сопровождавшиеся шквалистыми ветрами. При смещении шторма на внутренние районы континента сила ветра несколько ослабла, однако количество осадков, выпавших в последние сутки в Зимбабве и Замбии, продолжает оставаться значительным.