СК возбудил дело о халатности чиновников после пропажи девочки под Новгородом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников после пропажи малолетней девочки в Новгородской области и задержания ее матери и сожителя по делу об убийстве. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

"Следственными органами СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Новгородской области сообщали, что ночью 25 января в ведомство поступило сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ходе расследования дела в печке в здании на участке, где проживала мать девочки, нашли обгоревшие фрагменты, похожие на останки человека. Их отправили на экспертизу, а мать и ее сожителя задержали. Предварительно установлено, что останки не являются человеческими, поиски ребенка продолжаются.

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова сообщала ТАСС, что всего у женщины восемь детей, в том числе пропавшая девочка. Семерых из них в прошлом году отправили в приют в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. Прокуратура Новгородской области также начала проверку чиновников, которые работали с семьей.