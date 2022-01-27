В Нижегородской области шесть человек подозревают в подделке сертификатов о вакцинации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Шесть человек, включая медсестру и сотрудников турфирм, подозревают в подделке по меньшей мере 50 сертификатов о вакцинации от коронавируса в Нижегородской области. Об этом сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами следственного управления СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении шестерых граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, медсестра городской поликлиники № 30 Советского района Нижнего Новгорода под чужим профилем вносила в государственную информационную систему в сфере здравоохранения недостоверные сведения о проведении вакцинации против ковида людям, не делавшим прививки. Соучастниками являлись еще пять человек, в том числе сотрудники турфирм. Они, как полагают следователи, искали клиентов и заполняли сертификаты о вакцинации.

На данный момент следствие располагает сведениями о внесении подозреваемыми недостоверных данных о первичной и повторной иммунизации более 50 человек. Подозреваемые задержаны, их действия выявили и пресекли следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по региону.