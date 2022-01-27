Тело новорожденного нашли на мусорном полигоне под Тамбовом

ТАМБОВ, 27 января. /ТАСС/. Тело новорожденного мальчика найдено на мусорном полигоне в Первомайском районе Тамбовской области. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СК по региону.

"На мусорном полигоне в Первомайском районе местные жители обнаружили полимерный пакет с телом новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту Мичуринским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - сообщает СК.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе ведется поиск матери младенца. "Назначен ряд экспертиз, по результатам которых с максимальной точностью можно будет определить, на каком сроке беременности рожден ребенок, родился он живым или мертворожденный", - сообщили в СК.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.