Экс-чиновник в Рязани незаконно оформил в собственность 10 участков земли в курортной зоне

ТАСС, 27 января. Полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения Рязани, который незаконно получил в собственность своих родственников и знакомых не менее 10 участков земли в курортной зоне региона. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального УМВД.

По версии следствия, 63-летний житель Рязанской области, используя подложные свидетельства о праве собственности, завладел 10 земельными участками под индивидуальное жилищное строительство в окрестностях Рязани.

"Следственная часть Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудила в отношении злоумышленника уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которой предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, житель Рязанского района до 2011 года работал руководителем одного из муниципальных учреждений Рязани и приобрел опыт в операциях с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. Уволившись с государственной службы, мужчина с 2012 года изготавливал на имя своих родственников и знакомых свидетельства о праве собственности на землю старого образца. Эти свидетельства перерегистрировались в соответствующем подразделении Росреестра, и затем приобретенные таким образом земельные участки реализовывались в пользу организатора противоправных действий.

Установлены обстоятельства совершения 10 фактов завладения земельными участками, находившимися в муниципальной собственности, расположенными в курортной зоне в окрестностях Рязани на территории Рязанского и Спасского районов Рязанской области. По предварительной оценке, ущерб, причиненный муниципальным образованиям, составил более 7 млн рублей.