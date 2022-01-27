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СМИ: в Китае участились случаи воровства кабелей на заправках Tesla

По данным портала My drivers, доход от незаконной продажи этих зарядных кабелей составляет около 100 юаней

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Жители Китая обращают внимание на участившиеся случаи воровства медных кабелей со станций подзарядки электромобилей американского производителя Tesla. Об этом в четверг сообщил китайский онлайн-портал My drivers.

Отмечается, что цена на медь на китайском рынке составляет около 70 юаней ($11) за килограмм. Таким образом, доход от незаконной продажи этих зарядных кабелей составляет около 100 юаней ($15,7). В то же время, как подчеркивает издание, стоимость производства зарядной станции для Tesla составляет порядка 100 тыс. юаней ($15,7 тыс.).

В 2020 году, согласно опубликованным ранее официальным данным, в Шанхае было собрано 250 тыс. электромобилей Tesla. В 2021 году этот показатель по планам должен быть доведен до 450 тыс. единиц. При этом локализация производимых в Шанхае Tesla уже достигла 90%.

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