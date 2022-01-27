В Пензе четверых подростков подозревают в хулиганстве по мотивам национальной ненависти

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Следователи возбудили дело о хулиганстве по мотивам национальной розни в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении несовершеннолетнего жителя Пензенского района и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство по мотивам национальной ненависти, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 17-летний житель региона вместе с тремя приятелями, один из которых также был несовершеннолетним, в июле - декабре 2021 года нападали на людей, избивали их, в ряде случаев распыляли в лицо газ из баллончика, при этом высказывая в адрес потерпевших выражения, унижающие достоинство в связи с национальной принадлежностью.

Как отметили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области, 17-летний молодой человек дал признательные показания, личности остальных участников группы устанавливают сотрудники полиции.