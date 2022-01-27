Обвиняемую в хищении 9 млн рублей у предприятия "Спецгеопарк" депортировали в РФ из Египта

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Египет выдал России Людмилу Никитенко, обвиняемую в хищении более 9 млн рублей у научно-производственного предприятия "Спецгеопарк". Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из Арабской Республики Египет в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирована Людмила Никитенко, которая обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, - сказала она. - В феврале 2021 года на основании запроса ГУ МВД России по Москве обвиняемая объявлена в розыск по каналам Интерпола. 14 января текущего года она была задержана сотрудниками правоохранительных органов Арабской Республики Египет".

По словам Волк, с 2013 по 2017 год Никитенко занимала должность главного бухгалтера научно-производственного предприятия "Спецгеопарк" и имела доступ к его расчетным счетам. "По версии следствия, путем внесения недостоверных сведений в реестры платежей о суммах начисленной заработной платы сотрудников она незаконно перечислила со счета организации на свои лицевые счета более 9 млн рублей", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Никитенко покинула РФ, в отношении нее заочно было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой.