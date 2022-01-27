Постояльцев гостиницы в центре Нижнего Новгорода эвакуируют из-за возгорания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Постояльцев гостиницы "Сергиевская" в центре Нижнего Новгорода эвакуируют из-за возгорания в парильном помещении, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Выехали на гостиницу "Сергиевская". Возгорание в парильном помещении, эвакуировали семь человек", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, сообщение о возгорании в подвальном этаже гостиницы поступило в 19:15. "Всего эвакуировали 12 человек, детей нет. Задымление в парильном помещении. Информация оперативная, подлежит уточнению", - сообщили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах также сообщил, что пожарная сигнализация сработала штатно после возгорания.

"Автоматическая пожарная сигнализация сработала штатно после возгорания в парильном помещении сауны. Также в штатном режиме сработали системы оповещения", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, открытое горение ликвидировано на площади 4 кв. м.