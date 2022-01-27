В "Гражданской инициативе" заявили о похищении неизвестными своего активиста в Ингушетии

МАГАС, 27 января. /ТАСС/. Неизвестные в масках похитили в Ингушетии блогера и активиста партии "Гражданская инициатива" Адама Хамчиева. Об этом сообщается в официальном аккаунте партии в Instagram.

"Неустановленными лицами похищен блогер и представитель нашей партии Адам Хамчиев. Как всем известно, Адам занимался исключительно законной деятельностью, повсеместно подчеркивая необходимость придерживаться правового поля РФ. Нам пока не известно, сотрудники какого ведомства или же просто преступники стоят за похищением", - говорится в сообщении.

Как уточняют в партии, ни в уголовном розыске ни в Центре противодействия экстремизму МВД информацию о задержании Хамчиева подтверждена не была.

"По сообщению близкого родственника, утром в 07:20 мск в квартире блогера он застал двух посторонних мужчин в масках и гражданской одежде, они грубо сказали, что Адама нет дома и велели ему покинуть квартиру", - добавили в партии.

Хамчиев принимал активное участие в сборе жалоб и информации по теме перинатального центра республики, где в декабре 2021 года женщина после родов впала в состояние комы из-за халатности врачей. Следователями по данному факту было заведено уголовное дело на сотрудников перинатального центра.