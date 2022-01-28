Полицейские на Чукотке раскрыли 100% случаев убийств, краж и угонов в 2021 году

ТАСС, 28 января. Полицейские на Чукотке в 2021 году показали 100% раскрываемость по части тяжких преступлений, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Всего зарегистрировано 784 преступления, значительную часть из которых удалось раскрыть. Стабильно высокими остаются показатели раскрываемости убийств - 100%, насильственных действий сексуального характера - 100%, краж со складов - 100%, разбойных нападений - 100%, грабежей - 100%, угонов - 100%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что УМВД на Чукотке входит в десятку лучших в стране по уровню безопасности. По раскрытию преступлений категории тяжких и особо тяжких составов региональное Управление занимает третье место в России.