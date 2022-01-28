В Приамурье в 2021 году подростковая преступность снизилась почти на 28%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 января. /ТАСС/. Количество преступлений в Амурской области, совершенных несовершеннолетними в 2021 году, снизилось почти на 28% по сравнению с 2020 годом, сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"Минувший год отмечен успешной работой по стабилизации подростковой преступности, результатом которой стало ее снижение на 27,8%", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в 2021 году подростки совершили 311 преступлений, что на 120 меньше, чем в 2020 году. "Снижения добились благодаря проводимой органами внутренних дел профилактической работе", - добавили в ведомстве.

Кроме того, повысилась эффективность раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. "Удалось добиться 100%-ной раскрываемости таких видов преступлений, как похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и изнасилование", - говорится в сообщении.

В 2021 году в дежурные части органов внутренних дел поступило более 235 тыс. сообщений и заявлений. В ведомстве отмечают тенденцию к сокращению количества зарегистрированных преступлений: в 2021 году зафиксировали более 18 230 нарушений правопорядка, что на 191 меньше, чем годом ранее. На 4,7% сократилось число совершенных тяжких преступлений, на 4,4% - преступлений средней тяжести. Меньше зарегистрировали краж, в том числе из квартир, разбойных нападений и грабежей. Сотрудники полиции раскрыли 855 преступлений прошлых лет, результативность такой работы возросла на 147%.

"Несмотря на отдельные недостатки в деятельности некоторых подразделений, поставленные перед региональным управлением МВД задачи по обеспечению общественной безопасности и противодействию преступности выполнены. В 2022 году будут реализованы дополнительные практические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, которые в перспективе позволят достигнуть снижения преступности, повысить уровень безопасности проживания в области и доверия граждан к деятельности полиции", - цитирует пресс-служба слова начальника управления МВД России по Амурской области Константина Носкова.