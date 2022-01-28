В Приангарье возбудили дело о халатности при обеспечении жильем сирот

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности чиновников при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба". <…> Установлено, что в 2021 году <…> министерством имущественных отношений были заключены 36 государственных контрактов на покупку жилых помещений с одним индивидуальным предпринимателем на сумму более 90 млн рублей. Вместе с тем, предметом контракта являлись квартиры, которые фактически на праве собственности у данного поставщика отсутствовали, как и полномочие на распоряжение ими", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, чиновники предварительно не проверили квартиры и не отказались от заключения контрактов. Впоследствии контракты были расторгнуты из-за невозможности их исполнить.

Как сообщал ТАСС, в январе в Иркутской области также возбудили уголовное дело о халатности в связи с неосвоением в 2021 году 279 млн рублей по программе обеспечения жильем детей-сирот. Пресс-служба правительства региона уточняла, что план по обеспечению жильем сирот в 2021 году выполнили на 95%. Одна из причин - срыв застройщиком сроков сдачи 64 квартир.

Всего министерству имущественных отношений региона в 2021 году для обеспечения жильем сирот из регионального и федерального бюджетов выделили около 1 млрд рублей. Помещения получили свыше 1 тыс. человек. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в регионе на учете состоит почти 10 тыс. сирот, имеющих право на получение жилья.