Медучреждение в Приморье торговало сертификатами о вакцинации

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Приморскому краю установило медицинское учреждение в Артеме, где за взятки систематически продавали сертификаты о вакцинации от коронавируса без фактических прививок, сообщает в пятницу пресс-служба управления. Стоимость одного сертификата составляла 8 тыс. рублей.

"По версии следствия, летом 2021 года один из обвиняемых в ходе личной встречи со своим знакомым договорился о передаче через него взятки в виде денег в сумме 16 тыс. рублей сотрудникам медицинского учреждения за изготовление сертификатов профилактических прививок COVID-19 c QR-кодами для своих дочерей. По договоренности деньги были перечислены на счет банковской карты посредника и впоследствии переданы медицинским работникам. Второй взяткодатель, действуя по аналогичной схеме в октябре 2021 года, передал взятку в сумме 32 тыс. рублей посреднику за сертификаты для себя, супруги и родителей", - говорится в сообщении.

В отношении трех человек - двух взяткодателей и посредника, возбудили уголовные дела по части 2 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве" и части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу". Расследование обоих уголовных дел завершено, их передали в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, действиям медицинских работников также дадут правовую оценку.

По информации оперативного штаба в Приморье на 28 января, первую прививку двухкомпонентными вакцинами и ревакцинацию однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" сделали более 960 тыс. человек. Иммунизацию завершили более 740 тыс. жителей региона. За все время пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели уже 110 952 человека.