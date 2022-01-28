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Медучреждение в Приморье торговало сертификатами о вакцинации

Возбудили дело

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Приморскому краю установило медицинское учреждение в Артеме, где за взятки систематически продавали сертификаты о вакцинации от коронавируса без фактических прививок, сообщает в пятницу пресс-служба управления. Стоимость одного сертификата составляла 8 тыс. рублей.

"По версии следствия, летом 2021 года один из обвиняемых в ходе личной встречи со своим знакомым договорился о передаче через него взятки в виде денег в сумме 16 тыс. рублей сотрудникам медицинского учреждения за изготовление сертификатов профилактических прививок COVID-19 c QR-кодами для своих дочерей. По договоренности деньги были перечислены на счет банковской карты посредника и впоследствии переданы медицинским работникам. Второй взяткодатель, действуя по аналогичной схеме в октябре 2021 года, передал взятку в сумме 32 тыс. рублей посреднику за сертификаты для себя, супруги и родителей", - говорится в сообщении.

В отношении трех человек - двух взяткодателей и посредника, возбудили уголовные дела по части 2 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве" и части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу". Расследование обоих уголовных дел завершено, их передали в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, действиям медицинских работников также дадут правовую оценку.

По информации оперативного штаба в Приморье на 28 января, первую прививку двухкомпонентными вакцинами и ревакцинацию однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" сделали более 960 тыс. человек. Иммунизацию завершили более 740 тыс. жителей региона. За все время пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели уже 110 952 человека.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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