Дело возбудили после смерти ребенка на пожаре в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Следственный комитет в Южноуральске (Челябинская область) возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как накануне на пожаре нашли тело четырехлетнего ребенка. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В дневное время 27 января в квартире одного из домов города Южноуральска произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями было обнаружено тело четырехлетнего мальчика. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") УК РФ", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгению Майорову, мать ребенка "имеет определенные особенности здоровья, которые нуждаются в коррекции", ребенка видели летом 2021 года спящим на обочине, что вызвало общественный резонанс.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование взято на контроль руководителем следственного управления.