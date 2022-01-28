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В Удмуртии экс-начальника отдела ГИБДД арестовали по обвинению во взяточничестве

Он будет находиться под стражей до 14 марта

ТАСС, 28 января. Бывший начальник отделения ГИБДД Камбарского района Удмуртии арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов региона.

"Камбарский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Камбарскому району, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)"). <…> Cуд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 марта 2022 года включительно", - сказано в сообщении.

Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в том, что получал взятки за выдачу водительских удостоверений без проведения экзаменов. Речь идет о четырех эпизодах взяточничества.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, данный факт выявили в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по региону и республиканского управления ФСБ России. Данный сотрудник был уволен в декабре 2021 года. Министром внутренних дел по Удмуртской Республике полковником полиции Максимом Тихоновым назначено проведение служебной проверки.

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