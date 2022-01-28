В Удмуртии экс-начальника отдела ГИБДД арестовали по обвинению во взяточничестве

ТАСС, 28 января. Бывший начальник отделения ГИБДД Камбарского района Удмуртии арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов региона.

"Камбарский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Камбарскому району, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)"). <…> Cуд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 марта 2022 года включительно", - сказано в сообщении.

Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в том, что получал взятки за выдачу водительских удостоверений без проведения экзаменов. Речь идет о четырех эпизодах взяточничества.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, данный факт выявили в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по региону и республиканского управления ФСБ России. Данный сотрудник был уволен в декабре 2021 года. Министром внутренних дел по Удмуртской Республике полковником полиции Максимом Тихоновым назначено проведение служебной проверки.