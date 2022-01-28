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Около 20 автомобилей попали в ДТП на трассе в Перми на участке в 1 км

Пострадавших нет

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Шесть ДТП с участием 19 автомобилей произошли утром в пятницу на Восточном обходе в Мотовилихинском районе Перми. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю.

"Зарегистрировано три ДТП с участием 13 автомобилей на Восточном обходе в Перми на расстоянии менее 1 км. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

Еще три аварии с участием шести автомобилей также произошли на данном участке трассы. Участники оформили европротокол на месте и разъехались, уточнили в УГИБДД.

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