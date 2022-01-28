В Калининграде возбудили дело об уклонении от платежей на таможне на 32 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. Калининградский предприниматель ввез из Польши 9 тонн табака для производства сигарет, уклонившись от таможенных платежей и акциза более чем на 32 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Калининградской областной таможни.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин". Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до пяти лет", - сказали в пресс-службе.

С конца 2018 года по июль 2019 года в адрес предпринимателя поступило девять тонн табака, предназначенного для производства сигарет. Коммерсант заявил, что весь табак испорчен при настройке оборудования для производства сигарет на его предприятии. Проверкой установлено, что он ввел таможенные органы в заблуждение. Фактически сырье было использовано для производства и продажи табачных изделий на территории области, уточнил собеседник агентства. "Это привело к неуплате в федеральный бюджет РФ таможенных платежей и акциза на общую сумму более 32 млн рублей", - добавил представитель пресс-службы.