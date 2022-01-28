По делу о получении взятки при возведении школы в Приангарье задержали троих чиновников

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области задержали еще троих чиновников из администрации Иркутского района по делу о получении взятки в размере 13 млн рублей при строительстве школы в поселке на Байкале. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере заместителем мэра Иркутского районного муниципального образования и начальником одного из отделов администрации <…> установлены иные должностные лица администрации, причастные к получению взятки. <…> Задержаны председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, заместитель председателя КУМИ по капитальному строительству и начальник отдела обеспечения деятельности КУМИ", - говорится в сообщении. Сейчас их допрашивают следователи.

Кроме того, избрана мера пресечения задержанным ранее заместителю мэра района и начальнику отдела капитального строительства КУМИ. Оба отправлены под домашний арест.

По версии следствия, в 2021 году заместитель мэра и начальник отдела капитального строительства КУМИ администрации Иркутского района получили от генерального директора строительной компании взятку в размере не менее 13 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство подрядчика, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по поставкам и монтажных работ здания школы-детского сада в поселке Большое Голоустное на Байкале.