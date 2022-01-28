Суд арестовал кассира банка в Нижнем Новгороде по подозрению в хищении 26 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Суд в Нижнем Новгороде арестовал кассира банка, которая, используя служебное положение, похитила 26 млн рублей и потратила их. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

По ее словам, ранее в полицию поступило заявление от представителя службы безопасности банка о том, что выявлено несоответствие отчетности остатка денег в кассе. При этом кассир не вышла на работу и отключила телефон. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой в присвоении и растрате денежных средств и задержали ее. Задержанная призналась, что деньги она потратила на личные нужды, дорогостоящие гаджеты и ставки в различных игровых сервисах", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 160 УК РФ), женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.