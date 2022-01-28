Чехия экстрадировала обвиняемого в торговле наркотиками россиянина

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Чехия выдала России Владислава Буймова, обвиняемого в торговле наркотиками. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Чехии экстрадирован гражданин России Владислав Буймов. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенном организованной группой в особо крупном размере", - сказала она.

По версии следствия, в 2017 году в Московской области Буймов и его сообщник изъяли из тайников 10 кг наркотических средств и психотропных веществ. Затем они доставили товар во Владимирскую область и хранили его в арендованном жилом доме. "Предварительно установлено, что злоумышленники планировали наладить распространение запрещенных веществ на территории Владимира и Владимирской области. Однако реализовать это намерение не удалось в связи с тем, что подельник Буймова был задержан", - добавила представитель ведомства.

Фигурантам предъявили обвинение (ст. 30 и 228.1 УК РФ), Буймова объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Постановлением суда он был заочно арестован. В марте 2019 года обвиняемого задержали на территории Чехии.