Прокуратура проверяет информацию о ротавирусе в детских садах Новоуральска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура ЗАТО Новоуральск (Свердловская область) проводит проверку по сообщениям СМИ о ротавирусе в дошкольных учреждениях города. Об этом сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Новоуральска организовала проверку после публикаций в СМИ об ухудшении состояния здоровья воспитанников нескольких дошкольных учреждений. Согласно информации ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России и межрегионального управления №31 ФМБА России, в лечебное учреждение несовершеннолетние дети с признаками отравления не обращались. В детских садах, указанных в сообщениях СМИ, дети выведены на больничный в связи с инфекционными заболеваниями (ротавирусная инфекция)", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку соблюдения прав воспитанников дошкольных учреждений на обеспечение безопасных условий пребывания в образовательных учреждениях, а также соблюдения всех необходимых требований при организации санитарных обработок помещений детских садов и медицинских манипуляций в отношении детей в отсутствие согласия законных представителей.

Новоуральск расположен в 67 км от Екатеринбурга. Это самый молодой из промышленных городов Свердловской области с населением около 80 тыс. человек.