В Ингушетии пятеро детей попали в больницу с отравлением угарным газом

МАГАС, 28 января. /ТАСС/. Пятеро детей в Ингушетии попали в больницу с отравлением угарным газом, сообщили ТАСС в Детской республиканской клинической больнице.

"К нам поступили пятеро детей с отравлением. Проведенные анализы подтвердили, что дети получили отравление от угарного газа", - сказали в медучреждении.

Как сообщает прокуратура региона, по факту отравления детей начата проверка. "Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту отравления неизвестным веществом 28 января в частном доме в Назрани пятерых несовершеннолетних детей 2012-2019 годов рождения", - говорится в сообщении. Как уточняется, пострадавшие дети госпитализированы в медучреждение Назрани.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.