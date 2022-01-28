Дело иркутского депутата Левченко о мошенничестве и ограничении конкуренции передали в суд

ТАСС, 28 января. Генпрокуратура передала в суд уголовное дело в отношении Андрея Левченко - депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына экс-губернатора региона, обвиняемого в мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Левченко, Олега Хамуляка, Антона Рябикина, Дмитрия Коженова и Сергея Чернышова. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), - сообщили в надзорном ведомстве. - Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу".

По версии следствия, Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему ООО "Звезда" Хамуляк и его заместитель Рябикин. Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил в Москве картельные соглашения с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова. Благодаря этому, коммерческая организация заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области несколько договоров по замене лифтового оборудования, в рамках которых коммерческой организации перечислено более 559,6 млн рублей, производственным предприятиям - более 435,2 млн рублей. "В результате совместных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд рублей", - отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, Хамуляк, Левченко и Рябикин организовали составление ложных сметных отчетов о завышенных объемах выполненных работ, приобретении дополнительных материалов, а также транспортных расходах при доставке лифтов к месту назначения. На их основании получен доход на общую сумму более 55,7 млн рублей.