Жителя Саратова признали виновным в гибели двух детей при пожаре и уничтожении дома

ТАСС, 28 ноября. Суд признал жителя Саратова виновным в причинении смерти по неосторожности двум девочкам, погибшим в результате пожара, и уничтожении чужого имущества, назначив ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области доказательства оказались достаточными для признания 27-летнего жителя Саратова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"), ст. 168 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества в крупном размере"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, мужчина накануне трагедии находился в гостях у своей 30-летней родственницы, проживавшей с дочками трех и 10 лет в частном доме. Женщина и мужчина совместно употребляли спиртное и курили. После того, как они легли спать, около часа ночи произошло возгорание в жилище.

"Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, причиной пожара явились тлеющие табачные издания (сигареты). Проснувшись и обнаружив возгорание, мужчина имел реальную возможность и был обязан разбудить детей и вывести их из дома, поскольку понимал, что в силу возраста они не могут принять меры к самосохранению. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина покинул жилище и не принял никаких мер по оказанию помощи детям и спасению их жизни, заведомо, оставив их в опасности", - считают следователи.

Смерть матери и двух детей, как уточняется в сообщении, наступила из-за отравления окисью углерода. При этом пожар уничтожил дом, ущерб оценили в 758 163 рубля. Как отметили в ведомстве, женщине в ходе предварительного следствия инкриминировалось совершение преступлений - причинение смерти по неосторожности и уничтожение и повреждение имущества, но уголовное преследование в отношении нее прекращено в связи с ее смертью.

Как ранее сообщал ТАСС, ночью 6 мая в одном из домов на улице Фосфоритной поселка Красный Текстильщик Саратовской области произошел пожар в одноэтажном доме. До происшествия в доме, кроме матери и двух девочек, находился также взрослый племянник. Когда произошло возгорание, мужчина успел выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Когда он вернулся домой, то увидел, что жилье полностью охвачено огнем. Пожарные обнаружили останки женщины и двух девочек.