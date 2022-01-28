Суд арестовал фотографа Фонда борьбы с коррупцией за призывы к терроризму

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в пятницу заключил под стражу по делу о публичных призывах к терроризму фотографа Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией) Александра Струкова. Это следует из карточки дела, размещенной на официальном сайте суда.

"Избрать Струкову меру пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается на сайте относительно статуса дела. По данным источника ТАСС, фигурант дела - фотограф ФБК.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. ТАСС пока не располагает комментариями защиты.

По версии следствия, Струков размещал в социальных сетях комментарии с призывами к терроризму, в том числе содержавшие угрозы в отношении "лиц русской национальности". Струкову вменяется ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") УК РФ.