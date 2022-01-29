Суд в Петербурге арестовал ресторатора, выступающего против ковид-ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ресторатора Александра Коновалова, который организовал кампанию сопротивления использованию QR-кодов в заведениях общепита. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в 50 тыс. рублей сотрудникам полиции.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова. Срок меры - 27 марта 2022 года", - сообщила в воскресенье объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по данным оперативников, Коновалов получил 50 тыс. рублей от представителя кальянной и пообещал за эти деньги решить вопрос о возвращении изъятого имущества. По материалам проверки следственные органы возбудили в отношении Коновалова уголовное дело по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Постановлением губернатора Санкт-Петербурга со 2 января посещать точки общепита в городе разрешено исключительно тем, кто завершил вакцинацию от коронавируса, перенес заболевание либо имеет медотвод от прививки. С ноября в Петербурге действует запрет на работу заведений в ночное время (отменялся только в новогоднюю ночь).

В начале января ресторатор, а также адвокат, который является членом Псковской коллегии адвокатов, Александр Коновалов объявил бойкот принятым мерам, призвав других представителей отрасли игнорировать требования властей, работая без ограничений по времени и не требуя у посетителей QR-коды.