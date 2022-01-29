Экс-зампредседателя правительства Сахалина Быстрова приговорили к 3,5 годам колонии

ТАСС, 29 января. Суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова за превышение должностных полномочий, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2016 году в Южно-Сахалинске Быстров требовал от владельца предприятия, имеющего доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, отчуждения фирмы в пользу третьих лиц, угрожая проверками со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Под воздействием этих угроз в ноябре 2016 года потерпевший продал предприятие по существенно заниженной стоимости.

"[Быстров] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденный на два года лишен права занимать должности на государственной службе.