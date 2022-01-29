В пожаре на севере Красноярского края погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Три человека стали жертвами ночного пожара в доме в поселке Стрелка, входящем в состав города Лесосибирска Красноярского края. Об этом в субботу сообщает ЕДДС города.

"Произошло возгорание одноэтажного брусового частного жилого дома. В результате пожара погибли три человека (взрослые)", - говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС, тела были обнаружены при разборе завалов. На момент прибытия первого подразделения дом горел по всей площади. На момент локализации пожара его площадь составила 104 кв. м. К тушению привлекались 24 человека и восемь единиц техники

На места работают сотрудники оперативных служб города.