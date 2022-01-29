На востоке США отменили почти 5 тыс. авиарейсов из-за надвигающегося снегопада

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Почти 5 тыс. авиарейсов отменены в США из-за приближающегося циклона, который принесет обильный снегопад на Восточное побережье страны. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале flightaware.com.

Согласно данным портала, в пятницу были отменены более 1,4 тыс. внутренних и международных рейсов, направляющихся в или из США. На субботу отменены уже свыше 3,3 тыс. рейсов. При этом информация постоянно обновляется, не исключено, что число отмененных рейсов будет еще больше.

В большей степени надвигающаяся снежная буря затронет аэропорты в крупных городах на востоке США. В их числе Нью-Йорк, Бостон (штат Массачусетс), Вашингтон, Атланта (Джорджия), Шарлотт (Северная Каролина). По прогнозам синоптиков, ночью с пятницы на субботу и днем 29 января в некоторых из них может выпасть до 45 см снега.