{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начальника управления стройнадзора челябинского Минстроя арестовали по обвинению во взятке

Под стражей мужчина пробудет до 27 марта

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) в субботу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта начальнику управления регионального строительного надзора Минстроя области, которому накануне было предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику управления государственного строительного надзора регионального Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства. <…> Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 марта 2022 года", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, в августе 2021 года мужчина получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера. Услуги оказывались за выдачу заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам при наличии существенных нарушений.

Теги
РоссияЧелябинская область
В Архангельской области при пожаре погибли женщина и четверо детей
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью