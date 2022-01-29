Начальника управления стройнадзора челябинского Минстроя арестовали по обвинению во взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) в субботу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта начальнику управления регионального строительного надзора Минстроя области, которому накануне было предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику управления государственного строительного надзора регионального Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства. <…> Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 марта 2022 года", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, в августе 2021 года мужчина получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера. Услуги оказывались за выдачу заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам при наличии существенных нарушений.