Французскую куклу и автоматон конца XIX века украли из антикварного магазина в Москве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Неизвестный похитил из магазина антикварных игрушек в центре Москвы французскую куклу и музыкальный автоматон с танцующей балериной конца XIX века, проводится проверка. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился владелец магазина "Техника молодежи", где продают актикварные игрушки, и сообщил о пропаже товара. "Полицейские, прибыв на место, установили, что с двух витрин магазина пропали французская кукла 1870 года, автоматон музыкальный с танцующей балериной 1890 года, летучая мышка 1950 года. Ущерб составил примерно 10 тыс. долларов", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.