Пожарные эвакуировали более 20 человек из горящего многоквартирного дома в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 января. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали более 20 человек из многоэтажного квартирного дома, в котором произошел пожар, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

"Огнеборцами незамедлительно были сформированы звенья газодымозащитной службы для поиска и спасения людей, а также тушения очага пожара. По трехколенной лестнице пожарные спасли четырех человек, остальных в спасательных устройствах вывели по лестничным маршам. Всего был спасен 21 человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

Известно, что пожар произошел в одной из квартир на втором этаже, в огне пострадал мужчина 1987 года рождения.

Сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме по улице Батарейной на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило в 17:13 (11:13 мск). На тушении работали 17 пожарных на пяти единицах техники, была привлечена дежурная смена спасателей города. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 17:30 (11:30 мск) открытое горение было ликвидировано. По факту пожара проводится разбирательство - причины и обстоятельства пожара устанавливаются.