Промышленное здание загорелось в Новой Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар возник на производстве в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Троицке на Промышленной улице произошел пожар в производственном здании. Люди эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Внутри здания плотное задымление, прибывшие пожарные ищут очаг возгорания. Охрана утверждает, что на третьем этаже произошло короткое замыкание.

Сообщается, что пожарные ликвидировали возгорание.

"Пожар в Троицке потушен, его площадь составила 3 кв. м. Очаг возгорания находился в электрощитовой. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.