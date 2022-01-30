Подозреваемого в убийстве двух человек на животноводческой стоянке в Калмыкии задержали

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции оперативно задержали в Дагестане подозреваемого в двойном убийстве на животноводческой стоянке в Калмыкии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В течение суток подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был установлен сотрудниками полиции и задержан на территории Республики Дагестан. Им оказался знакомый одного из погибших, прибывший в Калмыкию требовать вернуть долг с работника животноводческой стоянки", - сказала она.

Волк добавила, что по месту жительства задержанного был обнаружен, предварительно, автомат Калашникова, оружие направлено на экспертизу. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, и следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Убийство было совершено на животноводческой стоянке недалеко от поселка Улан-Хол, одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, другому рубленые раны. Утром 29 января погибших обнаружил сын одного из убитых, который сообщил о случившемся в полицию. По факту убийства возбуждено уголовное дело (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).