МЧС устраняет последствия подтопления более 100 дворов на Кубани

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС устраняют последствия подтопления более 100 придомовых территорий в Краснодарском крае, вызванных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в регионе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На контроле находится подтопление 104 придомовых территорий и 8 домовладений на территории двух муниципальных образований. 100 придомовых территорий и восемь домовладений на низменных участках трех населенных пунктов Славянского района (г. Славянск-на-Кубани - 79 территорий, восемь домовладений, станица Петровская - 17 территорий, станица Анастасиевская - четыре территории), четыре придомовых территорий низменных участков Анапы. Работы по откачке и отводу воды продолжатся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки вода была откачана с восьми придомовых территорий низменных участков Анапы. Для мониторинга обстановки на территории края организована работа 88 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и муниципальных образований. В боевом расчете состоят 23 пожарные насосные станции и 22 рукавных автомобиля. В связи с неблагоприятным прогнозом в 26 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений, рассказали в пресс-службе.

Штормовое предупреждение о сильном дожде, дожде с мокрым снегом и ливнями с грозой объявили в Краснодарском крае в пятницу. Сообщалось также о подъемах уровня воды на юго-западных притоках реки Кубани и на реках Черноморского побережья местами с превышением неблагоприятных отметок. Кроме того, в регионе ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильный гололед.