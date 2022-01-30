Суд во Владимире отправил под домашний арест главу госпредприятия по делу о крупной взятке

ТАСС, 30 января. Октябрьский районный суд во Владимире отправил под домашний арест генерального директора государственного унитарного предприятия ДСУ-3 Владимирской области Станислава Шерстнева, обвиняемого в получении взятки в 7,5 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в суде.

"В отношении Станислава Шерстнева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 марта 2022 года включительно", - сообщила собеседница агентства.

В суде уточнили, что следователь и прокурор не возражали против заявленного ходатайства о домашнем аресте, поскольку обвиняемый Шерстнев дал признательные показания и активно способствует расследованию преступления.

По версии следствия, в феврале 2020 года чиновник получил от предпринимателя взятку в сумме 7,5 млн рублей за заключение с его фирмой договора субподряда на выполнение работ по госконтракту на строительные работы по берегоукреплению набережной реки Клязьма, а также реки Ключевой в Гороховце Владимирской области.