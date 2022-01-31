СМИ: террористы убили христианского священника в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 31 января. /ТАСС/. Христианский священник погиб в результате нападения террористов в городе Пешавар, административном центре пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщает в понедельник газета The News International со ссылкой на местную полицию, священнослужитель Уильям Сирадж после воскресной мессы был застрелен террористами на окраине Пешавара, еще один член христианской общины получил ранения. Экстремистам удалось скрыться с места преступления.

По приказу главного министра провинции Мехмуда Хана в повышенную готовность приведены силы безопасности, ведется розыск убийц священника.

Пока ни одна из действующих в провинции террористических группировок не взяла на себя ответственность за гибель Сираджа.

Власти не исключают, что нападение могли совершить боевики базирующейся в соседнем Афганистане радикальной организации "Движение талибов Пакистана" (ТТП), а также террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В 2021 году в провинции Хайбер-Пахтунхва пакистанские силовики ликвидировали 110 боевиков и арестовали около 600 экстремистов.