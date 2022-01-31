СК возбудил дело о мошенничестве против руководства строительного объединения "Казань"

КАЗАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц из руководства ООО "Производственно-строительное объединение "Казань". Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

"Следственными органами СК России по Республике Татарстан в отношении неустановленных лиц из руководства ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сообщили в СК.

По версии следствия, руководство компании в 2019 году представило в налоговые органы декларации и фиктивные документы о взаимоотношениях с двумя контрагентами, в результате чего в последующем получило незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость на сумму 172 млн рублей.

В СК добавили, что ранее в отношении 58-летнего генерального директора и учредителя ООО "ПСО "Казань" возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 2,66 млрд рублей. Кроме того, ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,3 млрд рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.