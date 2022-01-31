Один из осужденных по делу о пожаре в казанском ТЦ "Адмирал" умер в колонии

КАЗАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Заместитель гендиректора ООО "Заря" Гюльгусейн Наджафов, осужденный на 9,5 лет по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал", где погибли 19 человек, скончался в колонии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Заместитель гендиректора ООО "Заря" Гюльгусейн Наджафов скончался в колонии", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

11 марта 2015 года в Казани произошел пожар и обрушение здания ТЦ "Адмирал", в результате 19 человек погибли, 61 получил травмы. После трагедии перед судом предстали 12 человек, в том числе Гюльгусейн Наджафов, его приговорили к 9,5 года в колонии общего режима.