В Вене неизвестный поджег семь служебных машин ведомства по уголовным делам

ВЕНА, 31 января. /ТАСС/. Неизвестный преступник поджег семь служебных автомобилей у отдела ведомства по уголовным делам в Вене, сообщило в понедельник управление полиции австрийской столицы.

"Минувшей ночью неизвестный преступник поджег несколько служебных машин ведомства по уголовным делам. <...> Всего было повреждено семь служебных машин", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ведется расследование произошедшего. Мотивы преступления выясняются.

Как отмечает австрийское телевидение, поджог произошел у отдела ведомства по уголовным делам, который занимается расследованием преступлений в сфере торговли людьми и контрабанды.